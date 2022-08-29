«Царь карельского леса» попал в фотоловушку (ВИДЕО)

Скрытая видеокамера в заповеднике «Кивач» в Карелии запечатлела медведя.

Бурый медведь вышел к фотоловушке, установленной госинспекторами в заповеднике «Кивач». Видео с животным появилось в официальном паблике заповедника.

В «Киваче» напомнили, что медведь — крупнейший хищник республики, «царь карельского леса», изображен на гербе Карелии.

Ранее камера Костомукшского заповедника запечатлела, как молодая рысь резвится на берегу озера.