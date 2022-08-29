«Царь карельского леса» попал в фотоловушку (ВИДЕО)

Скрытая видеокамера в заповеднике «Кивач» в Карелии запечатлела медведя.
Бурый медведь вышел к фотоловушке, установленной госинспекторами в заповеднике «Кивач». Видео с животным появилось в официальном паблике заповедника.
В «Киваче» напомнили, что медведь — крупнейший хищник республики, «царь карельского леса», изображен на гербе Карелии.
Ранее камера Костомукшского заповедника запечатлела, как молодая рысь резвится на берегу озера.
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