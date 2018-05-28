ЦБК в Карелии планово остановил работу

С 27 мая по 7 июня, в соответствии с утвержденным графиком, Сегежский ЦБК остановил работу на комплексный профилактический ремонт, сообщает Segezha Group.

В течение 12 дней на предприятии будут проведены ремонтные работы на всем технологическом оборудовании и сетях – от древесно-подготовительного производства до бумажной фабрики и СБО (станция биологической очистки), а также на объектах тепло- и электроэнергетики. Определяющей работой останова будет ремонт и наплавка днища варочного котла.

"В период останова вспомогательные службы предприятия продолжат работу в штатном режиме. В частности, продолжится создание запасов древесного сырья, поступающего автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Также будет производиться отгрузка готовой продукции. Полного отключения электроснабжения в этом году не будет", - отметил управляющий директор по производству бумаги Сегежского ЦБК Алексей Пугачев.

Он также призвал коллектив к взаимопониманию и взаимовыручке. Капитальный ремонт оборудования и канализационных сетей Сегежского ЦБК, является периодом повышенного риска. Выполнение ремонтных работ направлено на повышение надежности и безопасной эксплуатации оборудования ЦБК, а также для достижения качества выпускаемой продукции и увеличения коэффициента его эффективного использования. 7 июня комбинат заработает в полном объеме, добавили в Segezha Group.