Целая семья умерла от коронавируса в Карелии

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, коронавирус унес жизнь семейной пары – супруги были непривиты.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал обращение ко всем жителям республики с напоминанием о том, что в суете новогодних праздников нельзя забывать о коронавирусе, который никуда не ушел и всегда может нанести смертельный удар, особенно тем, кто не вакцинировался.

"Предновогодняя суета... В ней – яркие огни, подарки, мысли о будущем. Но есть ещё «параллельная вселенная», где всего этого нет, а есть горе, где продолжают умирать невакцинированные люди порой целыми семьями. Получая оперативную сводку ежедневных летальных случаев, невозможно привыкнуть к смертям, которые можно было предотвратить вакцинацией. Умерла семейная пара: муж - 25 декабря, жена - 28 декабря. Обоим было по 74 года, и оба были не привиты", - написал Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии умерло 1189 жителей Карелии, за прошедшие сутки – четыре человека.