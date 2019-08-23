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Новости. Экономика
11:29, 23 Августа 2019
фото: © apk.ru

Цена продажи обанкроченного хлебокомбината в Карелии превысит 100 млн рублей

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Стоимость имущества ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов", распродажа которого планируется в рамках банкротства предприятия, оценивается в 109,3 млн рублей.

Такая сумма указана в ходатайстве конкурсного управляющего комбинатом, поступившем в Арбитражный суд Карелии. Конкурсный управляющий просил суд утвердить новое положение о порядке реализации имущества предприятия.

"Начальная цена продажи имущества установлена в размере, соответствующем его балансовой стоимости", – говорится в материалах дела.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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