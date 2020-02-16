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Ценительница хорошего парфюма в Петрозаводске украла духов на 37 тысяч рублей

Новости. Криминал
09:41, 17 Февраля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Петрозаводчанка обокрала магазин косметики, сообщил в МВД Карелии.

В дежурную часть Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску поступило заявление от представителя торговой точки. Из магазина косметики и парфюмерии, расположенного в одном из торговых центров карельской столицы был похищен товар на сумму более 37 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность 31-летней подозреваемой. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что похитила 3 упаковки аромата от известного парфюмерного дома. Флаконы сбыла за 5 тысяч каждый через социальный мессенджер. Средства потратила на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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