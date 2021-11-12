Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «омикрон» COVID-19

Глава центра Александр Гинцбург сообщил, что препарат проходит первый этап клинических испытаний.

ТАСС сообщает, что национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уже разработал модификацию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса, она проходит первый этап клинических испытаний. Об этом во вторник заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

«[Пока] нет никаких доказательств того, <…> что „омикрон“ вытеснит дельта-штамм. [В этом случае], возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний», — сказал он.

«Если произойдет вытеснение (дельта-штамма коронавируса „омикроном“ — прим. ТАСС), необходимо будет <…> заменить вставку, которая кодирует, определяет защиту к дельта-штамму, на вставку, которая будет определять, соответственно, защиту к омикрон-штамму, такие конструкции уже созданы», — пояснил Гинцбург.

По словам Гинцбурга, первые данные об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» могут быть получены уже на следующей неделе.

«В первую очередь мне хотелось бы обсуждать влияние вакцин на те процессы, которые вы перечислили. Я готов предметно и экспериментально обсуждать эту тематику. Думаю, что на следующей неделе, так как в настоящее время сотрудники Гамалеи работают над решением вопроса о том, насколько вакцина „Спутник V“, антитела, которые образуются, будут защищать от омикрон-штамма», — сказал он.

По словам Гинцбурга, если эффективность вакцины против этого штамма будет в два-шесть раз ниже, чем против уханьского штамма, то менять препарат не придется.