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Центр лечения коронавируса открылся в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:40, 13 Апреля 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Сегодня в Центр на базе Госпиталя для ветеранов переводят пациентов с коронавирусом из Республиканской инфекционной больницы.

Главное медучреждение для лечения больных с COVID-19 начало работу, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

В Центр для лечения будут направляться больные из Петрозаводска, Прионежья, Пряжинского, Кондопожского и Суоярвского районов, а также пациенты из других районов, если они нуждаются в гемодиализе.

Это самый большой монопрофильный центр в республике – он рассчитан на 102 койки, при необходимости их число можно увеличить до 115. Но в районах уже готовы к работе еще три аналогичных центра, а вскоре их будет четыре.

В Питкярантской ЦРБ обустроено 40 коек, 29 из них обеспечены кислородом. Сейчас там устанавливают 3 аппарата искусственной вентиляции легких, еще 7 поступят в ближайшее время. Там будут лечить пациентов из Питкярантского, Лахденпохского, Олонецкого и Сортавальского районов.

В Сегежской ЦРБ подготовлена 21 койка, все снабжены централизованным кислородом. Установлены 3 аппарата ИВЛ (еще один – в резерве), есть концентраторы кислорода. Центр рассчитан на пациентов Сегежского, Кемского, Лоухского и Медвежьегорского районов.

В Костомукше в Межрайонной больнице №1 обустроены 12 отдельных боксов на 24 койки. Есть палата интенсивной терапии и реанимации. Во все палаты проведен кислород. Установлены 6 аппаратов ИВЛ. Кроме больных из Костомукши, в этом центре будут проходить лечение жители Муезерского и Калевальского районов.

Пациентов с коронавирусом из Беломорского района пока будут направлять в Сегежу – подготовка отделения на 30 коек в Беломорской ЦРБ еще не завершена. Сейчас там идет ремонт помещений.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков разъяснил, почему центр помощи больным коронавирусом решили разместить в госпитале ветеранов.

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