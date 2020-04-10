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Охлопков разъяснил, почему центр помощи больным коронавирусом решили разместить в госпитале ветеранов

Новости. Общество
11:30, 11 Апреля 2020
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал "Столице на Онего", почему в Республиканской инфекционной больнице оказались изолированы медики и чем будут защищать врачей, работающих с больными коронавирусом.

По словам министра, с начала проведения противоэпидемических мероприятий в Карелию из-за границы приехали более 16 тысяч человек, представляющих потенциальную опасность по коронавирусу. Возникла острая необходимость создания в кратчайшие сроки монопрофильного центра по оказанию помощи больным COVID-19 – с полноценной реанимацией, кислородной поддержкой, в том числе искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). Нормативными документами Минздрава России прописано, что такой центр не может быть размещен в больницах, имеющих в составе региональный сосудистый центр (Республиканская больница им В.А. Баранова), в Больнице скорой медицинской помощи, где оказывают экстренную помощь, а также в онкологических диспансерах.

Михаил Охлопков отметил, что Минздравом внимательно были рассмотрены все возможные варианты размещения центра и коллегиально принято решение, согласованное рабочей группой министерства и оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Карелии. С учетом того, что сортировочным пунктом определена Республиканская инфекционная больница и в монопрофильный центр по лечению COVID-19  будут доставляться тяжелые больные на ИВЛ, принято решение о размещении центра в Петрозаводске. Данная категория больных не доедет до пригородных больниц.

"В связи с этим Пряжа и Кондопога были отметены сразу. Кроме того, необходимо было здание с возможностью организации кислородных магистралей, отдельной реанимацией и интенсивной терапией и отдельных респираторных подразделений, развертывания не менее 100 коек. Еще одно необходимое условие – персонал, который должен проживать в другом помещении и проходить к месту работы через специальные шлюзы.  По всем этим требованиям для размещения центра помощи больным коронавирусом идеально подходит именно госпиталь. Ветераны войн неотложную помощь будут получать в Республиканской больнице им. В.А. Баранова. Размещение центра на базе госпиталя согласовано территориальным управлением  Росздравнадзора и предварительно – управлением Роспотребнадзора по РК", - сказал он.

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