Центр паллиативной помощи в Петрозаводске приглашает церковных людей и мирян к служению страждущим

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков деликатно затронул тему работы службы паллиативной помощи.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков процитировал «Основы социальной концепции Русской православной церкви»: «Когда активная терапия становится невозможной, её место должна занять паллиативная помощь (обезболивание, уход, социальная и психологическая поддержка), а также пастырское попечение. Всё это имеет целью обеспечить подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием и любовью».

Церковный опыт служения страждущим от неизлечимых болезней оказался востребованным и у нас в Карелии. Медицинские учреждения приглашают к участию в оказании паллиативной помощи церковных людей, священников и мирян.

По словам Михаила Охлопкова, такой покровитель, защитник есть в Центре паллиативной помощи.

«Зовут его отец Михаил. Он уже несколько лет пастырски окормляет пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи. Отец Михаил не только совершается церковные обряды: крестит, исповедует, освящает воду, но и просто общается как помощник страждущих. Он заботиться, чтобы у постели пациентов всегда были свежие цветы (это очень важный психологический приём), святая вода. Ёмкость с ней установлена в холле учреждения», — рассказал глава Минздрава Карелии.

С июля 2020 года, когда Центр паллиативной помощи переехал в новое здание на ул. Льва Толстого, Минздрав Карелии совместно с Карельской епархией открыл здесь часовню в честь Иконы Божьей Матери «Всецарица».

По информации министра здравоохранения, открытие часовен планируется в Республиканском онкодиспансере и в перинатальном центре.

«Благодарю митрополита Петрозаводского и Карельского Константина за постоянную поддержку, соучастие и духовную помощь больным и страждущим», — написал Михаил Охлопков.