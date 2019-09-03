Центр рыбоводства почти за полмиллиарда рублей может появиться в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
На сайте госзакупок появилась информацию о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Создание селекционно-племенного центра рыбоводства в республике Карелия".
Заявку на сайте государственных закупок разместило "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов". Максимальная цена контракта составляет 446, 4 млн рублей. Источником финансирования выступают средства федерального бюджета.
В техническом задании указано, что объект должен быть построен в поселке Сосновец Беломорского района.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.09.2019, 09:41
01.09.2019, 09:05
28.08.2019, 09:50
29.08.2019, 11:23
30.08.2019, 09:55
Аналитика
Сегодня 14:14
Обществоведение
Экологический активист из Петрозаводска Михаил Гусаков считает поспешным отказ от строительства мусорного полигона в Сегежском районе и выступает за многокомпонентный придомовой раздельный сбор отходов.
02.09.2019 11:58
02.09.2019 10:54
28.08.2019 09:55
Чтиво
Сегодня 12:30
Без политики
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
30.08.2019 09:55
26.08.2019 13:06
26.08.2019 10:26
Медиа
Сегодня 10:16
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии