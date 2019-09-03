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Новости. Экономика
12:29, 03 Сентября 2019
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС

Центр рыбоводства почти за полмиллиарда рублей может появиться в Карелии

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На сайте госзакупок появилась информацию о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Создание селекционно-племенного центра рыбоводства в республике Карелия".

Заявку на сайте государственных закупок разместило "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов". Максимальная цена контракта составляет 446, 4 млн рублей. Источником финансирования выступают средства федерального бюджета.

В техническом задании указано, что объект должен быть построен в поселке Сосновец Беломорского района. 

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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