Центральные улицы Петрозаводска 4 июня перекроют из-за масштабного спортивного праздника

В ближайшее воскресенье в карельской столице будет дан старт самому крупному полумарафону страны — ЗаБег.РФ.

Соревнования одновременно пройдут почти во всех регионах Российской Федерации, а также в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.

В Петрозаводске забег пройдет по центральным улицам города. Участники будут соревноваться, проходя дистанции в 1, 5, 10 и 21.1 км. Кто-то попробует свои силы в скандинавской ходьбе на 5 км, а юные спортсмены от 2 до 6 лет смогут принять участие в детских забегах, сообщает Министерство образования и спорта Республики Карелия.

Также для участников мероприятия будут организованы музыкальные площадки, а среди зрителей проведут розыгрыш телевизора и других призов.