Центробанк России утвердил список системно значимых банков страны

Всего в обновленный перечень вошли 13 организаций — как и в прошлом году.

Как сообщили в ТАСС, Банк России утвердил перечень банков, считающихся системно значимыми. В него вошли 13 кредитных организаций, которые имели этот статус и ранее, следует из сообщения регулятора.

«Банк России в соответствии с указанием от 13.04.2021 № 5778-У „О методике определения системно значимых кредитных организаций“ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора», — отмечается в сообщении.

Так, свой статус системно значимых сохранили: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, «Юникредит», Совкомбанк, ВТБ, МКБ, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Системно значимыми являются крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему. При отнесении банков к системно значимым учитывается размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.

Критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился.