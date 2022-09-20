890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Замглавы Петрозаводска Александра Россыпнова покидает пост в мэрии
Сегодня 11:36
Пилит и получает кайф
Сегодня 13:56
Автомобиль вылетел на тротуар в результате жесткой аварии в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 15:02

Центробанк России утвердил список системно значимых банков страны

Новости. Экономика
22:00, 03 Октября 2022
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Новости партнеров

Всего в обновленный перечень вошли 13 организаций — как и в прошлом году.

Как сообщили в ТАСС, Банк России утвердил перечень банков, считающихся системно значимыми. В него вошли 13 кредитных организаций, которые имели этот статус и ранее, следует из сообщения регулятора.

«Банк России в соответствии с указанием от 13.04.2021 № 5778-У „О методике определения системно значимых кредитных организаций“ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора», — отмечается в сообщении.

Так, свой статус системно значимых сохранили: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, «Юникредит», Совкомбанк, ВТБ, МКБ, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Системно значимыми являются крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему. При отнесении банков к системно значимым учитывается размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.

Критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2022, 12:37
Глава Карелии объяснил, почему мобилизованы мужчины старше 40 лет
02.10.2022, 22:00
Аналитик: что будет с долларом и евро в ближайшее время
26.09.2022, 14:20
Пользователи соцсетей предложили главе Карелии отменить все развлекательные мероприятия
26.09.2022, 13:36
Военком Карелии разъяснил вопросы прохождения медкомиссии при частичной мобилизации
27.09.2022, 13:31
Правительство Карелии объяснило, каких запасников не отпустят в отпуск
28.09.2022, 09:07
Пассажиры такси в Петрозаводске должны быть готовы к возможной даче объяснений по поездке

Аналитика

30.09.2022 17:39
5 вопросов
Пять вопросов об уплате налогов в условиях мобилизации
Управление федеральной налоговой службы Карелии разъяснило ряд вопросов по уплате налогов в условиях мобилизации.
Дом с жильцами уходит под воду
28.09.2022 10:59
По соседству с преступниками
27.09.2022 09:43
Объявлена мобилизация: как это будет
21.09.2022 16:24
Еды не положено
21.09.2022 14:13
Пять миллионов рублей за счастье ходить
19.09.2022 20:30
Реклама как инструмент влияния Запада?
16.09.2022 12:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:56
Частная жизнь
Пилит и получает кайф
Тренер по плаванию Анастасия Фофанова рассказала, как стала первой представительницей прекрасного пола в Карелии, которая профессионально валит лес.
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
22.09.2022 09:50
«Все начиналось с 30 курочек»
12.09.2022 14:56
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.