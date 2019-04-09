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Новости. Экономика
21:05, 09 Апреля 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Центробанк заявил о рекордном оттоке прямых иностранных инвестиций

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Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на 6,5 миллиарда долларов.

"Это минимальное значение с 1997 года, когда ЦБ стал публиковать такую статистику", сообщает "Медуза" со ссылкой на РБК.

В 2018 году, по данным Банка России, иностранные инвесторы вложили в уставные капиталы российских компаний 15,9 миллиарда долларов, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет. При этом они вывели из России 22,4 миллиарда долларов.

Отток иностранных инвестиций, отмечает РБК, превысил приток впервые с 2015 года. В последние несколько лет этот показатель был положительным.

Эксперты связывают рекордный отток прямых инвестиций из России с санкциями.

Статистика ЦБ об иностранных инвестициях не позволяет определить, идет ли речь о привлечении средств иностранных инвесторов или из зарубежных офшоров российского происхождения. Как отмечает издание, на отток инвестиций теоретически мог повлиять переход некоторых компаний из зарубежной юрисдикции в российскую.

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