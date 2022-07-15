Центру сбора гуманитарной помощи для Донбасса нужны новые волонтеры в Петрозаводске

Региональный волонтерский штаб «Мы вместе», который занимается сбором гуманитарной помощи для Донбасса, нуждается в новых волонтерах.

Об этом сообщила руководитель штаба Анна Лопаткина.

По ее словам, многие студенты, которые помогали Центру, уехали из города на время каникул, поэтому им на замену требуются волонтеры.

«Нам нужно проверять срок годности продуктов, фасовать собранную гуманитарную помощь, готовить документы для отправки. Мы всегда будем рады тем, кто готов в этом помочь», – сказала Анна Лопаткина.

Сегодня из Петрозаводска выехала десятая грузовая машина с продуктами, бытовой химией, а также средствами гигиены. В ближайшие дни автомобиль доставит собранные предметы в распределительный центр в Белгородской области, там их рассортируют для дальнейшей передачи жителям ДНР и ЛНР.

«Не за горами 1 сентября, помимо предметов первой необходимости нужно собрать всё для организации учебного процесса – это могут быть и парты, и столы, и канцелярские товары. Также мы с радостью примем печи и радиаторы», – добавила руководитель регионального волонтерского штаба.