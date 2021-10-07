Реклама

Цены на автомобили в Карелии растут, как и по России, но в республике есть свои особенности

Новости. Общество
10:23, 07 Октября 2021
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Стоимость легковых автомобилей иностранных брендов в Карелии за год выросла на 22%, отечественных марок — на 14,9%.

Такой вывод следует из проводимого Карелиястатом мониторинга потребительских цен. В конце сентября средняя стоимость иномарок, которые продают дилеры в Карелии, достигла 1,4 млн рублей, что на 250 тыс. больше, чем год назад. Автомобили отечественных брендов за год подорожали на 93,6 тыс. рублей, в результате чего, средняя цена достигла 720,9 тыс. рублей.

Темпы роста цен в Карелии выше чем в целом по России, но в рублевом выражении подорожание не так ощутимо.

В Карелии есть свои местные особенности — жителям республики машины нужны больше, чем во многих других регионах.

О причинах подорожания читайте в статье «Почему автомобиль становится роскошью».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-10-07 11:38:50
Володин назвал Путина "преимуществом России", по которому "наносят удары"
Вася
2021-10-07 11:06:31
Как они могут расти на 15 %,если инфляция тока 6%,ржу,не могу.
Беня
2021-10-07 11:03:31
Если один прокат подорожал в разы, а проката в авто дофига, то это должно наводить на мысль, шо металлопрокат - существенный фактор ценообразования в авто. Сейчас у производителей начнут заканчивается договора на поставки того же проката по старым ценам, а новые уже, ясен перец, будут по более высоким ценам. И все. Это только один фактор, "хвала" отечественным олигархам :)
Вася
2021-10-07 11:15:14
Беня, "У нас уже нет олигархов. Олигархи - это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04.10.2021, 14:29
После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой

Аналитика

06.10.2021 17:21
Капитал
Избавиться от варикоза без боли и следа
Период пандемии — время вылечить варикоз, не откладывая. Учёные предупреждают, что варикозное расширение вен стало опаснее — оно усугубляет течение COVID-19, а сам вирус cоздаёт высокую угрозу тромбообразования — смертельно-опасного состояния.
Мусорный тупик
06.10.2021 16:06
Почему автомобиль становится роскошью
06.10.2021 15:46
«Как бы осознанный выбор» 1
06.10.2021 13:45
Всегда на высоте
05.10.2021 14:25
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»