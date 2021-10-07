Цены на автомобили в Карелии растут, как и по России, но в республике есть свои особенности

Стоимость легковых автомобилей иностранных брендов в Карелии за год выросла на 22%, отечественных марок — на 14,9%.

Такой вывод следует из проводимого Карелиястатом мониторинга потребительских цен. В конце сентября средняя стоимость иномарок, которые продают дилеры в Карелии, достигла 1,4 млн рублей, что на 250 тыс. больше, чем год назад. Автомобили отечественных брендов за год подорожали на 93,6 тыс. рублей, в результате чего, средняя цена достигла 720,9 тыс. рублей.

Темпы роста цен в Карелии выше чем в целом по России, но в рублевом выражении подорожание не так ощутимо.

В Карелии есть свои местные особенности — жителям республики машины нужны больше, чем во многих других регионах.

О причинах подорожания читайте в статье «Почему автомобиль становится роскошью».