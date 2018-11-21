Цены на обучение в автошколах вырастут

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Обучение в автошколах в России подорожает в среднем на 10% после Нового года.
Увеличение стоимости курсов связывают с ожидаемым ростом цен на бензин и услуги ЖКХ. Формально плата за обучение, скорее всего, останется на прежнем уровне, но учеников попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению, пишут "Известия".
С учетом всех факторов средняя стоимость учебы в итоге вырастет примерно на 10% в среднем по рынку, предполагает член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.
"Мы не будем повышать цены лишь в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится", –пояснил Лыткин.
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