Цены на обучение в автошколах вырастут

Обучение в автошколах в России подорожает в среднем на 10% после Нового года.

Увеличение стоимости курсов связывают с ожидаемым ростом цен на бензин и услуги ЖКХ. Формально плата за обучение, скорее всего, останется на прежнем уровне, но учеников попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению, пишут "Известия".

С учетом всех факторов средняя стоимость учебы в итоге вырастет примерно на 10% в среднем по рынку, предполагает член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

"Мы не будем повышать цены лишь в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится", –пояснил Лыткин.