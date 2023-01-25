Цены на пельмени колеблются от 70 до 700 рублей

Самый народный полуфабрикат отмечает день рождения.

Сегодня, 18 февраля, отмечается всемирный День пельменей. В этот «профессиональный» праздник не лишне вспомнить, как выбирать этот самый народный полуфабрикат. Специалисты советуют искать в магазинах упаковки, помеченные категорией «А».

Также профессионалы настаивают, что есть пельмени нужно сразу, как они сварились. Готовыми их можно хранить в холодильнике не дольше суток, но лучше этого не делать. Сколько стоят пельмени в наших магазинах, узнал проект «Жизнь и кошелек».