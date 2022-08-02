Цены на сахар в Карелии снова поползли вверх

Снижение цен на сахар, наблюдавшееся в Карелии в течение пяти месяцев, сменилось ростом.

Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен по состоянию на 1 августа, проведенного Карелиястатом в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше.

За последнюю неделю июля сахар-песок подорожал на 1,1% за килограмм и стоит теперь, в среднем, 73 рубля 60 копеек.

Это выше, чем в конце февраля — до начала ажиотажного спроса. Тогда сахар стоил менее 70 рублей. Потом он стал пропадать с полок магазинов и средняя цена в марте достигала 100 рублей за килограмм. С апреля наблюдалось постепенное снижение цен, продолжавшееся до конца июля.