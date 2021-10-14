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Цены на стройматериалы в Карелии снова выросли

Новости. Общество
10:37, 14 Октября 2021
фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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В Карелии зафиксирован очередной виток роста цен на стройматериалы, который власти обещают компенсировать жителям республики.

О подорожании говорят данные Карелиястата, полученные в результате мониторинга потребительских цен за период с 5 по 11 октября.

Стоимость кубометра досок выросла за неделю, в среднем, на 726 рублей и достигла 35971 рубля.

Металлочерепица подорожала до 747 рублей за квадратный метр — это на 14 рублей больше, чем неделей ранее.

Цены на древесностружечные плиты выросли на несколько копеек. Они стоят сейчас, в среднем, 537 рублей за квадратный метр.

Как сообщалось ранее, для компенсации населению роста цен на стройматериалы в сентябре был принят республиканский закон о единовременных выплатах жителям Карелии, которые строят индивидуальные жилые дома. Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.

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