Цены на такси могут вырасти в несколько раз из-за нового закона

Законопроект, принятый в первом чтении, предполагает ввести штрафы за передачу заказов водителям, которые не имеют права перевозить пассажиров, говорится в публикации.



«РИА Новости» отмечает, что для физических лиц штраф составит до трех тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч. В итоге это может отразиться на стоимости поездок.



Как полагают аналитики, рынок может значительно сократиться, потому что сейчас лицензия на пассажирские перевозки имеется в среднем только у одного из пяти таксистов. По мнению одного эксперта, из-за новых правил цены на такси могут вырасти в пять раз, другой полагает, что поездки подорожают как минимум вдвое.

Законопроект, который Госдума приняла в первом чтении 21 июня, вводит административную ответственность за нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси, в том числе за передачу заказа водителям без лицензии.