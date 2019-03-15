Цены на товары и услуги в Карелии выросли незначительно, заявляют статистики

Стоимость товаров и услуг в республике с начала года выросла на 1,5%, сообщает Карелиястат.

В феврале индекс потребительских цен (один из основных показателей, характеризующих уровень инфляции) на товары и услуги в Карелии составил 100,5% к январю, с начала года - 101,5%.

При этом в республике в феврале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,5% вырос объем платных услуг – до 2,9 миллиарда рублей.