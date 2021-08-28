«Цены припадут»: появилось новое слово для прогноза цен на жилье

Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и, возможно, даже снизятся.

Как сообщает РБК, такое мнение в интервью телеканалу «Россия 1» высказал глава Сбербанка Герман Греф.



По его словам, сейчас спрос на жилье упал из-за отмены части льгот по ипотеке.

«Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть», — сказал он.



По словам Грефа, введение в прошлом году льготной программы ипотеки на новостройки поддержало россиян и строительную отрасль, однако привело к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17–20%. Глава Сбербанка добавил, что предложение на рынке будет увеличиваться, поскольку сейчас в России закладывается большое количество жилья.