Цены в Карелии растут быстрее, чем во всех регионах Северо-Запада

Потребительские цены в Карелии в июле выросли на 0,9% по сравнению с июнем - больше, чем в любом другом регионе Северо-Западного федерального округа.

Это следует из инфографики Карелиястата об индексах потребительских цен на товары и услуги в субъектах СЗФО.

По темпам роста цен с начала 2020 года Карелия также в числе лидеров. За январь-июль цены в республике увеличились на 4,1% - это самый высокий показатель на Северо-Западе за исключением Республики Коми. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".