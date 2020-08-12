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Цены в Карелии растут быстрее, чем во всех регионах Северо-Запада

Новости. Общество
09:41, 13 Августа 2020
фото: © ITAR-TASS/Dmitriy Rogulin
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Потребительские цены в Карелии в июле выросли на 0,9% по сравнению с июнем - больше, чем в любом другом регионе Северо-Западного федерального округа.

Это следует из инфографики Карелиястата об индексах потребительских цен на товары и услуги в субъектах СЗФО.

По темпам роста цен с начала 2020 года Карелия также в числе лидеров. За январь-июль цены в республике увеличились на 4,1% - это самый высокий показатель на Северо-Западе за исключением Республики Коми.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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nae
2020-08-13 11:03:45
Неужели в Карелии "новая нефть" нажористее?
Проскофья
2020-08-13 10:42:11
Хорошо хоть ветеранам труда повысили на 21 рубль выплату в 700 р., теперь 721рубль,
о машине во дворе и не мечтаю, на хлеб тоже повысили цены, всё в гору идёт! А вот пенсии ,повышения, уже давно слопала инфляция, всё сказки про новую конституцию уже в прошлом, людям,кому 65 лет, сейчас и на подработку не устроиться, "карантинный возраст" ,никто не берёт!?!
новый
2020-08-13 10:26:02
Не голодают и кастрюлями все дворы заставлены.
кир
2020-08-13 10:23:35
Совсем пофиг. *, зачем дополнительный ник взял? Думал, что не узнают? :)
*
2020-08-13 10:26:32
кир, здесь все всё знают . кто есть кто . выбор не велик .
*
2020-08-13 10:10:14
Развалили "приставы и буряты" в правительстве всё . регион валится на глазах .
Гость
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