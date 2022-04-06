Цены в Карелии за месяц выросли так, как за весь прошлый год

Потребительские цены в Карелии в марте выросли, в среднем, на 8,9% — это почти равняется уровню инфляции за весь прошлый год.

Индексы потребительских цен опубликовал Карелиястат.

Наиболее высокая инфляция в марте была на непродовольственные товары — всего за месяц цены на них подскочили на 13,7%. Продовольствие подорожало на 7,6%, услуги — на 3,5%.

Годовая инфляция (к марту 2021 года) превысила 19%, что почти в 2 раза выше, чем в 2021 году.