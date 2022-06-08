Церемония награждения почетных граждан Петрозаводска состоялась в День города

В столице Карелии в День города прошла церемония чествования горожан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Петрозаводска».

В Петрозаводске награждены обладатели звания «Почетный гражданин города Петрозаводска». Церемония прошла сегодня, в День города. Об этом сообщил мэр карельской столицы Владимир Любарский.

В этом году звание «Почетный гражданин города Петрозаводска» получили директор Мединститута ПетрГУ, доктор медицинских наук, профессор Александр Балашов, заслуженный журналист России и Карелии Юрий Шлейкин и энтузиаст физкультурного и общественного движения Вячеслав Рашев, внесший вклад в развитие городской трассы «Фонтаны». Вячеславу Рашеву звание было присвоено посмертно.

Ранее сообщалось, что юрист, трубопроводчик, главврач и тренер получили госнаграды в Петрозаводске.