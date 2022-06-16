Юрист, трубопроводчик, главврач и тренер получили госнаграды в Петрозаводске

В столице Карелии состоялось вручение государственных наград горожанам, которые внесли вклад в развитие республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский провели церемонию награждения горожан госнаградами. Об этом сообщил губернатор в соцсети. Мероприятие состоялось на главной сцене празднования Дня города.

Благодарности президента страны была удостоена юрист, член комиссии по вопросам помилования Ольга Хлопотова.

Медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» награжден трубопроводчик Онежского судостроительно-судоремонтного завода Юрий Ефремов.

Звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоено главному врачу БСМП Наталье Алонцевой.

Звание «Заслуженный тренер Республики Карелия» присвоено преподавателю Петрозаводского техникума городского хозяйства, тренеру по дзюдо Леониду Лукьянову.