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Цифровизация выведет предстоящую перепись населения на более высокий уровень

Новости. Общество
18:20, 04 Сентября 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков 3 сентября провел пресс-конференцию в Санкт-Петербурге, сообщили в Карелиястате.

В мероприятии также участвовали его заместитель Павел Смелов и руководитель Петростата Олег Никифоров.

Тема конференции – "Цифра" имеет значение: как технологии меняют статистику". Руководитель ведомства сразу акцентировал внимание на том, что цифровые новации выводят предстоящую Всероссийскую перепись населения на новый более высокий уровень. А это означает, что ускоряется ввод информации, сокращается количество ошибок, время на подведение итогов.

Подготовка к важнейшему государственному мероприятию, в том числе и разъяснительная работа началась еще в прошлом году, но тем не менее, у части россиян по-прежнему есть настороженность по поводу анонимности полученных данных. В этой связи руководитель Росстата еще раз подчеркнул, что переписчики и все, кто задействован в масштабной кампании, не собирают персональные данные.

В продолжение этой темы возник вопрос, связанный с опасениями жителей недавно построенных густонаселенных районов, например, в Ленинградской области, с тем, что данные о сдаче жилья в аренду попадут в налоговые органы. По этому поводу руководитель управления Петростата Олег Никифоров вначале отшутился, сказав: "Налоговая нам не верит в отношении переписи", а потом добавил: "Перепись во все времена была анонимной. Действует принцип "разорванной купюры", непосредственно адресные данные отрываются от содержания переписного листа".

Опросы населения будут происходить по месту их обычного проживания вне связи с регистрацией, без подтверждения этой регистрации по предъявлению паспорта.

Участники встречи коснулись и вопроса об адресном хозяйстве, отметив, что для крупных мегаполисов задача в этом плане упрощается. Местоположение дома или улицы можно найти по геолокации. А для нашей, к примеру, республики – наведение порядка в адресном хозяйстве на сегодняшнем подготовительном этапе переписи – одна из важнейших.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-04 20:30:09
Паспорта отменить навсегда и ввести для каждого цифровую карточку на все случаи жизни. На работе отмечать приход и уход.
У кого временно нет работы, можно направлять на обязательные работы, где не требуется квалификация. Пора выходить в цифровой век. Законы изменить без бабы Вали, Родниной и Пушкиной. Они просто неспособные. Пенсионеров на пенсию.
Прапорщик
2020-09-04 19:15:02
Не смешите! Нарисуют сколько надо, чтобы люди думали "как бы не убываем" на тот Свет?
Ведь "выборы" научились проводить....
новый
2020-09-04 19:07:46
В отношении либерастни - обязательная перепись и дактилоскопирование. За отказ - штрафовать нещадно и прочие меры воздействия
Гость
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