Цифровизация выведет предстоящую перепись населения на более высокий уровень

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков 3 сентября провел пресс-конференцию в Санкт-Петербурге, сообщили в Карелиястате.

В мероприятии также участвовали его заместитель Павел Смелов и руководитель Петростата Олег Никифоров.



Тема конференции – "Цифра" имеет значение: как технологии меняют статистику". Руководитель ведомства сразу акцентировал внимание на том, что цифровые новации выводят предстоящую Всероссийскую перепись населения на новый более высокий уровень. А это означает, что ускоряется ввод информации, сокращается количество ошибок, время на подведение итогов.



Подготовка к важнейшему государственному мероприятию, в том числе и разъяснительная работа началась еще в прошлом году, но тем не менее, у части россиян по-прежнему есть настороженность по поводу анонимности полученных данных. В этой связи руководитель Росстата еще раз подчеркнул, что переписчики и все, кто задействован в масштабной кампании, не собирают персональные данные.



В продолжение этой темы возник вопрос, связанный с опасениями жителей недавно построенных густонаселенных районов, например, в Ленинградской области, с тем, что данные о сдаче жилья в аренду попадут в налоговые органы. По этому поводу руководитель управления Петростата Олег Никифоров вначале отшутился, сказав: "Налоговая нам не верит в отношении переписи", а потом добавил: "Перепись во все времена была анонимной. Действует принцип "разорванной купюры", непосредственно адресные данные отрываются от содержания переписного листа".



Опросы населения будут происходить по месту их обычного проживания вне связи с регистрацией, без подтверждения этой регистрации по предъявлению паспорта.



Участники встречи коснулись и вопроса об адресном хозяйстве, отметив, что для крупных мегаполисов задача в этом плане упрощается. Местоположение дома или улицы можно найти по геолокации. А для нашей, к примеру, республики – наведение порядка в адресном хозяйстве на сегодняшнем подготовительном этапе переписи – одна из важнейших.