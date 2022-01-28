«Цифровое неравенство»: почему тысячи жителей Карелии сидят без связи

В «цифровую эпоху» в 30 километрах от Петрозаводска нет сотовой связи и интернета.

«У одних щи пустые, а у других жемчуг мелкий». Это поговорка полностью описывает неравномерность покрытия Карелии сотовой связью с доступом в интернет. Во многих деревнях и поселках тысячи жителей до сих пор не могут даже просто позвонить по мобильному телефону, в то время как в других населенных пунктах абоненты постоянно меняют сотовых операторов и смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах. Это и называется «цифровым неравенством», для устранения которого придумана целая федеральная программа с одноименным названием.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».