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ЦИК: избирательная система России защищена от вмешательства

Новости. Общество
12:00, 18 Декабря 2020
фото: © ЦИК РФ
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Центризбирком не видит опасности вмешательства в избирательную систему страны, техническая часть проведения избирательных кампаний серьезно защищена, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Об этом 17 декабря сообщает РИА "Новости".

"ЦИК всегда находится в состоянии, при котором понимает, что интерес к избирательным процессам в РФ проявляют многие люди, в том числе и с не самыми благовидными целями. Все, что касается технической части, которая обеспечивает проведение избирательных кампаний, то, на мой взгляд, она имеет серьезную защиту, и мы пока не видим опасности для этого", – сказал Булаев.

Поддерживать безопасное состояние Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", отметил Булаев, ЦИК помогают "коллеги, которые обслуживают систему".

Он также обратил внимание, что с точки зрения технической безопасности ГАС "Выборы" всегда находится в рабочем состоянии. "Она всегда у нас в очень хорошем состоянии, мы все наши защитные инструменты, естественно, актуализируем и держим в дееспособном виде", – указал замглавы ЦИК.

Николай Булаев полагает, что россияне уже научились отличать попытки информационного вмешательства. "Что касается других возможностей для вмешательства – на уровне СМИ, на уровне, может быть, каком-то ином, – то в этой части ЦИК не имеет полномочий, да и не наша это задача. Что касается людей, которые все это будут смотреть и слушать, я думаю, что они умеют уже отличить желание вмешаться, навязать свою волю людей, которые не живут в нашей стране. Я думаю, что они давно научились отличать зло от добра", – добавил он.

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, однако страна сможет эффективно противостоять, так как готовится к этому.

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы – по всему миру практически… это же глобальная политика – как база по всему миру, так и вмешательство по всему миру", –  сказал российский лидер, отметив, что российская сторона об этом знает и к этому готовится.

Ранее Путин рассказал, что выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущей кампании. По его словам, прежде всего, отличия заключаются в том, что "приняты поправки в Конституцию, и это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию Правительства РФ".

Источник: Парламентская газета www.pnp.ru/politics/cik-izbiratelnaya-sistema-rossii-zashhishhena-ot-vmeshatelstva.html

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-18 14:20:42
Больше ни один либераст в депутаты не пролезет и это правильно. Мы здесь власть ибо. А если даже и пролезет случайно - обеспечим денежным довольствием на платной основе. Делов то :)
Off
2020-12-18 14:49:04
театральный критик,социопат..да они уже в Думе , целая фракция, и они плевали на тебя и на твой скулеж )))
Гарик
2020-12-18 13:51:54
Это хорошо . Только от воздействия "нерадивых" членов ЦИК и УИК защиты нет . Не важно как голосуют граждане , всё равно посчитают как кому то надо .
Вася
2020-12-18 12:35:05
Политолог Даниэл Трейсман предложил когда-то ввести в оборот термин «silovarchy», «силовархия». Это сумма понятий «силовики» и «олигархия».
Вася
2020-12-18 12:43:54
Вася, Писал он не о Латинской Америке, а о нынешней России.
Беня
2020-12-18 12:35:00
А шо бы я сказал на его месте. А то же самое. :)
Хотя исходя из банальной эрудиции известно, то шо один человек сделал. то другой человек может сломать, пропить или потерять :) Два последних варианта по понятным причинам исключаются, а первое все-такт остается :)

Вася
2020-12-18 12:31:41
Зарплаты в регионах приблизились к зарплатам на Украине, которую охранители считают страной-банкротом.
театральный критик
2020-12-18 12:30:42
Местечковая либерастня своими комментариями пытается организовать здесь на столице филиал либероидного эха маци, но этого не будет. Кстати, ваши любимые местечковые либероидные сайты до сих пор молчат о слабуновой. Стесняются наверное :)
Off
2020-12-18 14:50:52
театральный критик, не любишь ты жиринят...видимо из-за того что они тебя тоже не любят..не смотря на твои серьги..))))
Вася
2020-12-18 12:23:44
Это как в Белоруссии,за кого не голосуй,бабка Валя получается.
Гарик
2020-12-18 14:06:37
Вася, да уж , " усатый " облажался и у нас с таким ЦИКом всё впереди .
С приветом
2020-12-18 12:16:51
"Выборы" давно превратились в театр,17-20 % населения ещё доходят "до пеньков", а вот если бы не сняли графу : " против всех", то выборы бы накрылась бы сразу большим медным тазом, а так: кому "вмешиваться" в выборы? Они проводят, они проверяют, они "результаты" объявляют, в отсутствии оппозиции ,которую давно уничтожили, эти "выборы" можно вообще не проводить,но тут миллиарды на них "осваивают", как же упустить!?
User
2020-12-18 12:12:41
"ЦИК: избирательная система России защищена от вмешательства"
Избирателей и наблюдателей?
кир
2020-12-18 12:55:34
User, сторож, чего свалил из Петрозаводска? Кроме сторожа, ничего не добился в жизни и лезешь других учить. Изыди, сатана.
театральный критик
2020-12-18 12:16:25
User, сесурити, от либерастни и их заокеанских хозяев защищена.
User
2020-12-18 12:26:47
театральный критик, раскрой, таки, уже тайну - кто у Жириновского сотоварищи заокеанские хозяева?
Off
2020-12-18 14:53:07
User, у социопата детская травма. Его деревянные игрушки Вовочка Вольфыч отбирал... столько лет , а не может простить))))
zanoza
2020-12-18 12:11:35
Враньё! Человек который обслуживал эту систему (ГАС-выборы) и знает принцип её работы рассказал, что это просто некая распределенная локальная сеть, имея доступ к которой можно свободно редактировать файлы на всех ее компьютерах. Поэтому и вероятность незаметного вброса неиспользованных голосов с помощью манипуляций на компьютере очень и очень высока. А сейчас ГАС-выборы еще более засекретили, там на местах работают в основном ФСБ-шники, так что проверить работу ее вообще нереально, никаких наблюдателей туда не пускают. Так что ни о каких демократических выборах в России не может быть никакой речи!
Гарик
2020-12-18 13:53:38
zanoza, согласен , полная лажа . И кто то когда то за это ответит по закону .
Беня
2020-12-18 12:44:51
zanoza, это как старый гараж, оббитый железом - взломать казалось бы вааще не проблема. Попробуй из него быстро и тихо выкатить машину - а нифига не выйдет, оно будет скрипеть и трещать, тут же выскочит хозяин. начнет кидаться поленьями, а потом схватит топор или вилы и под его руководством придется сдавать норматив по бегу :)
Не все так просто как это может показаться на первый взгляд :)
особенно когда хозяин уже при вилах и в гараже :)
Так шо с выборами у нас все норм :)
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