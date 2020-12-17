"ЦИК: избирательная система России защищена от вмешательства"

Центризбирком не видит опасности вмешательства в избирательную систему страны, техническая часть проведения избирательных кампаний серьезно защищена, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Об этом 17 декабря сообщает РИА "Новости".

"ЦИК всегда находится в состоянии, при котором понимает, что интерес к избирательным процессам в РФ проявляют многие люди, в том числе и с не самыми благовидными целями. Все, что касается технической части, которая обеспечивает проведение избирательных кампаний, то, на мой взгляд, она имеет серьезную защиту, и мы пока не видим опасности для этого", – сказал Булаев.

Поддерживать безопасное состояние Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", отметил Булаев, ЦИК помогают "коллеги, которые обслуживают систему".

Он также обратил внимание, что с точки зрения технической безопасности ГАС "Выборы" всегда находится в рабочем состоянии. "Она всегда у нас в очень хорошем состоянии, мы все наши защитные инструменты, естественно, актуализируем и держим в дееспособном виде", – указал замглавы ЦИК.

Николай Булаев полагает, что россияне уже научились отличать попытки информационного вмешательства. "Что касается других возможностей для вмешательства – на уровне СМИ, на уровне, может быть, каком-то ином, – то в этой части ЦИК не имеет полномочий, да и не наша это задача. Что касается людей, которые все это будут смотреть и слушать, я думаю, что они умеют уже отличить желание вмешаться, навязать свою волю людей, которые не живут в нашей стране. Я думаю, что они давно научились отличать зло от добра", – добавил он.

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, однако страна сможет эффективно противостоять, так как готовится к этому.

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы – по всему миру практически… это же глобальная политика – как база по всему миру, так и вмешательство по всему миру", – сказал российский лидер, отметив, что российская сторона об этом знает и к этому готовится.

Ранее Путин рассказал, что выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущей кампании. По его словам, прежде всего, отличия заключаются в том, что "приняты поправки в Конституцию, и это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию Правительства РФ".

Источник: Парламентская газета www.pnp.ru/politics/cik-izbiratelnaya-sistema-rossii-zashhishhena-ot-vmeshatelstva.html