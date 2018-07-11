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Новости. Политика
12:35, 11 Июля 2018

ЦИК Карелии начала прием заявок от СМИ для аккредитации на сентябрьских выборах

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Центральная избирательная комиссия Карелии 10 июля начала прием заявок на аккредитацию представителей СМИ на муниципальных выборах, которые пройдут в нашей республике 9 сентября 2018 года.

Прием заявок продлится до 18 часов 5 сентября. Для аккредитации необходимо подать в ЦИК подписанную главным редактором заявку с указанием даты голосования и приложить к ней копию свидетельства о регистрации СМИ, заверенную главным редактором.

Направить заявку можно по электронной почте: izbirkom10@yandex.ru. Контактные телефоны в ЦИК Карелии - (88142)717-552, (88142) 717-543. Подробная информация есть на официальном сайте ЦИК Карелии в подразделе "Единый день голосования 9 сентября 2018".

Аккредитация позволяет представителям СМИ присутствовать в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, при определении результатов выборов.

Напомним, в Единый день голосования 9 сентября 2018 года в 15-ти районах Карелии пройдут выборы глав поселений – необходимо будет избрать 32 руководителей. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований – замещается 613 мандатов. Наконец, в 10-ти районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов – к примеру, в Петрозаводске вакантным в настоящее время является место в Петросовете по избирательному округу №4.

В сентябрьских выборах смогут принять участие как самовыдвиженцы, так и кандидаты от политических партий.

Подготовку и проведение выборов 9 сентября 2018 года в Карелии будут осуществлять 17 территориальных избирательных комиссий и более 200 участковых. 

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