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Новости. Политика
12:13, 09 Июля 2019
фото: Центризбирком Карелии

ЦИК Карелии начинает аккредитацию СМИ к единому дню голосования

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Сегодня, 9 июля, ЦИК Карелии начинает прием заявок на аккредитацию средств массовой информации к единому дню голосования 8 сентября 2019 года.

Аккредитация дает право представителям СМИ находиться в помещениях для голосования, присутствовать при подсчете голосов избирателей, при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на выборах, референдумах, проводимых в единый день голосования.

Прием заявок в ЦИК Карелии продлится до 18.00 4 сентября 2019 года.

Обращаем внимание, порядок аккредитации представителей СМИ для работы на избирательных участках в единый день голосования упрощен. Теперь аккредитационное удостоверение, принадлежащее уволившемуся из издания журналисту, можно будет переоформить на другого сотрудника этого СМИ.

С перечнем документов, необходимых для подачи заявки на аккредитацию, можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК Карелии в разделе "8 сентября 2019 года единый день голосования", подраздел "Информационное обеспечение".

Представители СМИ, зарегистрированные на территории Республики Карелия или территории муниципального образования республики, получают аккредитацию в ЦИК Карелии. Представители СМИ, зарегистрированные для распространения на территории двух и более регионов, имеют право подать заявку и получить аккредитационные удостоверения в ЦИК Карелии или в ЦИК России. Аккредитация ЦИК Карелии действительна только на территории Республики Карелия. Аккредитационное удостоверение, выданное в ЦИК России, действительно на всей территории Российской Федерации. Прием заявок в ЦИК России завершится в 18.00  28  августа  2019  года.

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