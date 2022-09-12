ЦИК Карелии назвал число испорченных бюллетеней на прошедших выборах

Жители Карелии в течение трех дней голосования отправили в урны более трех тысяч испорченных бюллетеней.

ЦИК Карелии обнаружил 3580 недействительных бюллетеней, подсчитывая итоги выборов, состоявшихся в республике с 9 по 11 сентября. Число испорченных бюллетеней уменьшилось по сравнению аналогичным показателем пятилетней давности. Об этом рассказал председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин на брифинге в Петрозаводске.

«В 2017 году число недействительных бюллетеней было 4371. А в этом году число недействительных бюллетеней — 3580», — сообщил Алексей Бахилин.

На основе этих данных Бахилин сделал вывод о снижении протестной активности избирателей в республике.

«Это тоже показатель того, что все-таки протестный электорат, который приходит на избирательный участок, — его доля уменьшилась по сравнению с 2017 годом», — считает Бахилин.

В ЦИК также пояснили, что не анализируют содержание надписей, оставленных избирателями на испорченных бюллетенях.

С 9 по 11 сентября в Карелии проходили выборы главы республики, также в некоторых муниципалитетах в эти дни состоялись выборы в местные органы власти. Подробности — в тексте «Столицы на Онего».