ЦИК назвала число проголосовавших на выборах в Карелии

Предварительные сведения о явке избирателей на выборах в органы местного самоуправления на данный момент сообщили в центральной избирательной комиссии Карелии.

В Карелии в единый день голосования проходят выборы местных депутатов и глав поселений. Голосование началось на 114 участках в 8.00 и завершится в 20.00.

По Республике Карелия по состоянию на 8.00 в списки избирателей включены 94449 человек.

Досрочно проголосовали 760 избирателей (0,80%).

По состоянию на 10.00 в списки избирателей включены 94453 человек, проголосовали 2264 избирателя (2,40%).

По состоянию на 12.00 в списки избирателей включены 94465 человек, проголосовали 5342 избирателя (5,66%).

В том числе:

Дополнительные выборы депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать восьмого созыва по одномандатным избирательным округам №8 и №10

В списки избирателей включены 29124 человека, проголосовали 836 избирателей (2,87%).

Досрочные выборы депутатов Совета Лахденпохского городского поселения пятого созыва

В списки избирателей включены 6272 человека, проголосовали 387 избирателей (6,17%).

Досрочные выборы депутатов Совета Лоухского городского поселения пятого созыва

В списки избирателей включены 3725 человек, проголосовали 186 избирателей (4,99%).

Досрочные выборы депутатов Совета Медвежьегорского городского поселения пятого созыва

В списки избирателей включены 11974 человека, проголосовали 653 избирателя (5,45%).

Досрочные выборы депутатов Совета Сегежского городского поселения пятого созыва

в списки избирателей включены 21785 человек, проголосовали 1172 избирателя (5,38%).