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Новости. Политика
13:18, 08 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

ЦИК назвала число проголосовавших на выборах в Карелии

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Предварительные сведения о явке избирателей на выборах в органы местного самоуправления на данный момент сообщили в центральной избирательной комиссии Карелии.

В Карелии в единый день голосования проходят выборы местных депутатов и глав поселений. Голосование началось на 114 участках в 8.00 и завершится в 20.00.

По Республике Карелия по состоянию на 8.00 в списки избирателей включены 94449 человек.

Досрочно проголосовали 760 избирателей (0,80%).

По состоянию на 10.00 в списки избирателей включены 94453 человек, проголосовали 2264 избирателя (2,40%).

По состоянию на 12.00 в списки избирателей включены 94465 человек, проголосовали 5342 избирателя (5,66%).

В том числе:
Дополнительные выборы депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать восьмого созыва по одномандатным избирательным округам №8 и №10
В списки избирателей включены 29124 человека, проголосовали 836 избирателей (2,87%).

Досрочные выборы депутатов Совета Лахденпохского городского поселения пятого созыва
В списки избирателей включены 6272 человека, проголосовали 387 избирателей (6,17%).

Досрочные выборы депутатов Совета Лоухского городского поселения пятого созыва
В списки избирателей включены 3725 человек, проголосовали 186 избирателей (4,99%).

Досрочные выборы депутатов Совета Медвежьегорского городского поселения пятого созыва
В списки избирателей включены 11974 человека, проголосовали 653 избирателя (5,45%).

Досрочные выборы депутатов Совета Сегежского городского поселения пятого созыва
в списки избирателей включены 21785 человек, проголосовали 1172 избирателя (5,38%).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-08 15:44:17
От местечковых депутатов никакого толку нет и не может быть по определению. Вот нафиг они нужны - культурную программу на Новый год сочинить, не более того. И то в ихних деревенских бюджетах денег даже на ёлку не хватит, а на гирлянды тем более. Электичества на своих заседаниях больше сожгут, даже если всего одну лампочку вкрутят. Зато типа депутаты. Типа избранники народные. А по факту дешевые понты нищебродов.
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