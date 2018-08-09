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Новости. Политика
09:13, 09 Августа 2018
фото: ЦИК России

ЦИК России одобрила три вопроса, предлагаемые для вынесения на референдум о пенсионном возрасте

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Центральная избирательная комиссия РФ в ходе заседания 8 августа признала соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о пенсионном возрасте.

Первой была одобрена формулировка вопроса, предложенная Московской городской региональной подгруппой инициативной группы по проведению референдума, подавшей 4 августа ходатайство о регистрации в Московскую городскую избирательную комиссию. Вопрос звучит следующим образом: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

Следующей ЦИК России одобрила формулировку вопроса от Московской областной региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума, подавшей 6 августа ходатайство о регистрации в Избирательную комиссию Московской области: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"

Третьим вопросом на заседании одобрили формулировку, предложенную Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы по проведению референдума, подавшей 8 августа ходатайство о регистрации в Избирательную комиссию Алтайского края. Она предлагает вопрос, который был переформулирован КПРФ после проведенных консультаций с ЦИК России: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?"

Как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, всего в комиссию, поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума, но не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение.

"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране. Поэтому впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрила сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами", - подчеркнула Элла Памфилова.

На ближайшем заседании Центризбирком РФ продолжит рассмотрение на соответствие законодательству вопросов, предложенных инициативными группами по проведению Всероссийского референдума из других регионов.

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