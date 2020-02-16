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ЦИК России организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Новости. Общество
13:52, 17 Февраля 2020
фото: © ЦИК Карелии
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Работа над поправками в Конституцию идет уже больше месяца.

В конце января президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Депутаты поддержали документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В частности, предлагается закрепить в Основном законе страны гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, регулярную индексацию пенсий, запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков, избрание депутатами Государственной думы граждан, достигших 21 года и не имеющих иностранного гражданства либо вида на жительство и другие. Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. 

На внесённый законопроект поступило уже более 500 предложений, которые рассматриваются рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации,  каждую выверяют до буквы. Предложения поступают от граждан, объединений, представляющих практически полный спектр общества в социальном, профессиональном и возрастном аспектах. Вступят поправки в Конституцию в силу только в случае одобрения гражданами России на общероссийском голосовании.

14 февраля 2020 года президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ и систему избирательных комиссий организацию подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru. Точная дата голосования пока не назначена, но предположительно оно состоится в апреле.

Действующая Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Столь значимые изменения в Основной закон страны предлагаются к внесению впервые. По  инициативе Президента Российской Федерации этот вопрос выносится на общероссийское голосование.

"Важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут", – подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

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