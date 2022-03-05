«Цветочный патруль» вышел на улицы Петрозаводска

«Цветочный патруль» Госавтоинспекции Петрозаводска поздравил женщин-водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с 8 марта. Об этом информирует паблик ГИБДД карельской столицы.

«Для представительниц прекрасного пола встреча с сотрудниками Госавтоинспекции стала настоящим сюрпризом. Вместо привычной проверки документов автоледи получали в подарок от инспектора весенние цветы, памятные сувениры и теплые пожелания», — заявили в Госавтоинспекции.

Сообщается, что поздравления и цветы получили не только дамы за рулем, но и женщины-пассажиры.