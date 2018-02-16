Туман накроет Карелию 17 февраля

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О погоде на субботу 17 февраля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 17 февраля будет облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой снег.
Ветер ночью южный, утром и днем восточный, северо-восточный слабый.
Температура ночью -10, -12 градусов, днем -5, -7.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно по южным районам. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер переменный слабый.
Ночью температура воздуха составит -8, -13, при прояснениях местами похолодает до -17, -22, днем -3, -8, местами возможно понижение температуры до -13 градусов.
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