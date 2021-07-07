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Тупорылая акула принесла рыбаку полтора миллиона рублей

Новости. Общество
21:30, 07 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Акула рекордных размеров принесла крупный выигрыш рыболову из города Мобил американского штата Алабама.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Clarion-Ledger.

Дэвид Роджерс и Бретт Ратледж рыбачили в Мексиканском заливе примерно в 50 километрах от берега. По словам Роджерса, они уже поймали четырех маленьких акул, когда клюнуло что-то крупное. Оказалось, что рыба весом 4,5 килограмма, которую он использовал в качестве наживки, заинтересовала огромную тупорылую акулу.

«Мне потребовалось еще около 30 минут, чтобы подтянуть ее к лодке, — утверждает рыболов. — Потом мы с Бреттом еще где-то час пытались затащить акулу в лодку». Им удалось справиться с ней лишь после того, как они перевязали ее голову веревкой.

Пойманная рыба весила 170 килограммов. Это позволило Роджерсу побить рекорд штата, составлявший 160,5 килограммов. Кроме того, он получил 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) за победу в ежегодном конкурсе «Миссисипское глубоководное родео».

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