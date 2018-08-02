Турбизнес Карелии планируют вывести из тени к 2019 году

Власти Карелии к 2019 году планируют вывести все предприятия туристической сферы региона из тени для пополнения регионального бюджета.

"В туристической сфере у нас в малом и в каких-то сегментах среднего бизнеса идет работа вне рамок налогового контроля. Особенно в южных районах - почти 50%. Мы сейчас составили реестр предприятий и будем с каждым работать и стараться выводить из теневой экономики в реальную", - сказал ТАСС Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что, несмотря на плотную работу, к 2019 году этот вопрос должен быть решен.

По его словам, власти будут предлагать сотрудничество и помощь занимающимся туризмом бизнесу по его легализации. "Гайки закручивать" не планируется, уточнил он.

"Некоторые находятся в теневой сфере потому что, например, получил бизнесмен землю сельхозназначения и вместо клубничного поля сделал гостиничный комплекс и сейчас не знает, что с этим делать. Конечно, можно все снести, но это абсолютно не разумный подход. Надо это все легализовывать, приводить в соответствие с юридическим статусом, получать доходы, обеспечивать рабочие места", - пояснил глава региона.

Сколько именно в Карелии предприятий в сфере туризма работает нелегально, и какой объем денег от этого теряет бюджет, глава республики не уточнил. Артур Парфенчиков добавил, что в этом году в бюджете республики впервые предусмотрены субсидии на создание или реконструкцию гостевых комнат и гостевых домов, предназначенных для проживания туристов.

В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 370 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 12,6 тыс. мест. По итогам 2017 года регион посетили 780 тыс. организованных туристов и экскурсантов.