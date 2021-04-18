Турфирмы обязаны вернуть деньги за аннулированные туры по распоряжению властей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денежных средств российским туристам за аннулированные путевки по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года включительно.
Как сообщают "Ведомости", документ опубликован на портале правовой информации.
"Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно", — говорится в документе. Отмечается, что деньги должны быть возвращены из средств фонда персональной ответственности туроператора.
Документ также устанавливает размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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