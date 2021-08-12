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Турист перевернулся на байдарке на озере в Карелии – потребовалась помощь спасателей (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:32, 16 Августа 2021
фото: © ГИМС Сортавала / ВК

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Перевернувшегося на байдарке туриста спасатели нашли в Сортавальском районе на камышовом островке на Ладожском озере.

В последнее время участились вызовы сотрудников ГИМС на спасательные операции в Ладожском озере, сообщили в паблике «ГИМС Сортавала».

В Сортавальское отделение ГИМС поступил звонок от диспетчера «01», который сообщил, что на туристической байдарке опрокинулся мужчина в заливе Хийденселька в районе острове Карпансари.

Сотрудник инспекторского отделения Сортавальского центра ГИМС совместно со спасателями Сортавальского пожарно-спасательного отряда прибыли в район происшествия. После проведения поисковых мероприятий пострадавший был обнаружен на камышовом островке в районе острова Мякисало Ладожского озера и доставлен на место базирования основной группы туристов. От медицинской помощи отказался.

«Все происшествие могло бы не случиться, если б при выходе на водоём граждане соблюдали ограничения по району и по высоте волны. Накануне происшествия было объявлено штормовое предупреждение. Гражданина на байдарке спасло только то, что он был в спасательном жилете», — сказали спасатели.

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Комментарии

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udo
2021-08-16 11:28:36
Хорошо, что жив остался, простодушный наш. :)
Изя
2021-08-16 11:07:53
на каяках никто ещё не перевернулся ??? а надо бы )))) :)
Гость
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