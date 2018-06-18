Турист сорвался в водопад Кивач в Карелии

Молодой мужчина упал в водопад Кивач в Кондопожском районе Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", днем 17 июня турист из города Кировск 1987 года рождения упал в водопад Кивач.

Вероятнее всего мужчина утонул. В настоящее время его ищут водолазы.

Информацию о происшествии "Столице на Онего" подтвердили в карельском управлении МЧС.

По предварительным данным, он хотел сфотографироваться, перелез через ограждение и упал.

Как сообщает "Республика", очевидцы в соцсетях сообщают, что мужчина сорвался в обрыв на глазах у беременной супруги.