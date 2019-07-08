Туристам в Петрозаводске предложат гостевую карту скидок

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С 8 июля в Петрозаводске туристы могут стать участниками программы лояльности.
МУП "Агентство городского развития" предлагает туристам карту гостя, которую могут бесплатно получить в пунктах выдачи жители других регионов России и иностранцы, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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