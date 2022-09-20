Туристические маршруты закрылись в национальном парке на севере Карелии

В парке Паанаярви с началом октября закрылись несколько маршрутов.

Об этом объявила администрация Национального парка в официальном паблике природоохранной территории.

«С 1 октября 2022 года закрываются для использования водно-пешие и пешие маршруты № 1 „Астерваярвская природная тропа“, № 2 „Озеро Паанаярви“, № 4 „Водопад Киваккакоски“, № 6 „Гора Кивакка“, № 9 „Гора Нуорунен“», — говорится в объявлении.