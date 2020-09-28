Туристический бум в Карелии помог турфирмам в условиях эпидемии перевыполнить годовой план

Карелия в течение двух летних месяцев в условиях эпидемии пережила туристический бум – популярные объекты показа приняли больше туристов, чем за весь прошлый год.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" директор ГБУ "Информационный туристский центр РК" Алексей Тигушкин.

"Какие-то объекты даже превысили плановые цифры. Я могу сказать, что водопад "Кивач", по тем данным, которые они предоставили, за июль-август принял 60 тыс. человек. Это равняется таким же показателям прошлого года", - сказал Тигушкин. Подробнее об итогах туристического сезона читайте в интернет-газете "Вести Карелии".