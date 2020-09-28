Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Француз удалил себе нос, чтобы стать похожим на пришельца 2
28.09.2020 19:40
Верховный суд Карелии оставил Боднарчука под стражей до середины ноября 16
28.09.2020 17:10
Segezha Group, Северный колледж и министерство образования Карелии подписали соглашение о сотрудничестве 3
28.09.2020 18:28
Благодаря собакам, наученным определять коронавирус, Финляндия может снять ограничения на въезд 5
28.09.2020 19:10
Аномальная зима движется в Россию 5
28.09.2020 21:05

Туристический бум в Карелии помог турфирмам в условиях эпидемии перевыполнить годовой план

Новости. Общество
11:28, 29 Сентября 2020
фото: ГТРК "Карелия"
Загрузка...

Карелия в течение двух летних месяцев в условиях эпидемии пережила туристический бум – популярные объекты показа приняли больше туристов, чем за весь прошлый год.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" директор ГБУ "Информационный туристский центр РК" Алексей Тигушкин.

"Какие-то объекты даже превысили плановые цифры. Я могу сказать, что водопад "Кивач", по тем данным, которые они предоставили, за июль-август принял 60 тыс. человек. Это равняется таким же показателям прошлого года", - сказал Тигушкин.

Подробнее об итогах туристического сезона читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-09-29 13:27:10
Никто не мог такого предвидеть, тур.бизнес всегда непредсказуем! Ну и хорошо что повезло! Да и места у нас замечательные и , спасающиеся от московского вируса москвичи, валом валили в Карелию, и теперь знают что такое Рускеала и Кижи, и не только!
zanoza
2020-09-29 12:14:50
И при этом ещё смогли субсидии от государства успешно получить, в отличие от остального бизнеса, который загибается.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
27.09.2020, 11:04
Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 12:55
Обществоведение
"Социальный эффект"
В Петрозаводске обсудили успехи и проблемы социального предпринимательства.
В эпицентре "свинской" деятельности
Сегодня 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
Сегодня 09:42
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 15
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»