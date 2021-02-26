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Туристка переночевала в роскошном отеле и уехала с пробитой головой

Новости. Общество
23:30, 26 Февраля 2021
фото: 9News
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Неизвестный с молотком напал на женщину, остановившуюся на ночь в роскошном отеле Сиднея.

Сейчас туристка находится в больнице. Об этом сообщает Лента.ру со сслыкой на издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 23 февраля, в пятизвездочной гостинице Primus, расположенной в центральной части Сиднея. Уточняется, что неизвестный напал на туристку в ее номере и молотком пробил ей голову.

Службы экстренной помощи приехали на вызов в 11 часов вечера по местному времени, женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

На следующий день полиция продолжила осматривать место преступления и собирать улики для судебно-медицинской экспертизы. Отмечается, что пока нет информации, знала ли потерпевшая нападавшего.

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