Туристов предупреждают о повышенных мерах безопасности на юге Египта

Министерство иностранных дел РФ предупредило российских граждан о повышенных мерах безопасности в египетском Луксоре связи с введением чрезвычайного положения.

"Египет – 11-17 ноября в г. Луксор ожидается прибытие христианских и мусульманских паломников; введено чрезвычайное положение; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter, пишет РИА Новости.