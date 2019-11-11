Подписаться
Новости. Общество
20:40, 11 Ноября 2019
фото: © AP Photo/Hassan Ammar

Туристов предупреждают о повышенных мерах безопасности на юге Египта

Загрузка...

Министерство иностранных дел РФ предупредило российских граждан о повышенных мерах безопасности в египетском Луксоре связи с введением чрезвычайного положения.

"Египет – 11-17 ноября в г. Луксор ожидается прибытие христианских и мусульманских паломников; введено чрезвычайное положение; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter, пишет РИА Новости.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз
10.11.2019, 12:45
Мальчик, упавший с 5 этажа в Костомукше, пришел в сознание

Аналитика

Сегодня 14:35
Обществоведение
"Чтобы общество знало, где болит" 2
Независимой журналистике в России указали путь в самиздат.
Сбербанк объявил самый выгодный день в году
Сегодня 12:39
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 8
08.11.2019 10:33
Этот праздник не задушишь, не убьешь 4
07.11.2019 17:14
"Мы передвигаем город" 14
07.11.2019 15:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
Сегодня 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
08.11.2019 16:30
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»