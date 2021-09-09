Туристов в Карелии будут водить по старинной деревне в VR-шлемах

Гости деревни Крошнозеро получат возможность прогуляться по ее улицам с помощью технологий виртуальной реальности.

Об этом «Столице на Онего» рассказала директор и учредитель туристической компании «Санрайз» Марина Соколова.

По ее словам, экскурсии для туристов будут проводиться в виде квестов.

«Мы заказали разработку приложения для мобильного телефона, где карта уже будет не в бумажном виде, а в этом приложении. Гостям будут выдавать VR-шлем, и они смогут видеть там картинку карты с обозначенными точками. Подходя к точке, участники квеста смогут навести смартфон на QR-код и увидеть голограмму с подсказкой. Была идея еще большего погружения в виртуальную реальность, чтобы в VR-шлеме возникали картинки Крошнозеро, как деревня выглядела 500 лет назад. Там можно было бы менять сценарий игры, проходить разные уровни и так далее. Но пока это очень дорого для нас. Это идея на перспективу», — рассказала Соколова.

По ее мнению, без внедрения таких технологий туристическому бизнесу в Карелии не обойтись.

Подробнее об этом читайте в статье «Карельская старина и виртуальная реальность».