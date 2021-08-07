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Туристы выбрали Карелию для отдыха в сентябре

Новости. Общество
17:20, 09 Августа 2021
фото: Загородный клуб «Ламберг» Сортавальский район © Илья Тимин / ТАСС

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Сервис бронирования жилья для отдыха определил, куда можно поехать отдохнуть в сентябре.

Крым, Краснодарский край в России и Гагрский район в Абхазии — самые популярные направления, где можно недорого отдохнуть у моря в сентябре, пишет сервис бронирования жилья TVIL.RU.

Для экскурсионных поездок в начале осени туристы также выбирают Ленинградскую область, Ставропольский край, Татарстан, Карелию, Калининградскую, Ростовскую, Тверскую области.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Ставрополье, дороже — в Тверской области.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

Десять направлений отдыха в сентябре:
1. Крым — 3546 / 9 ночей
2. Краснодарский край — 2256 / 10 ночей
3. Гагрский район — 1969,5 / 10 ночей
4. Ленинградская область — 2675 / 7 ночей
5. Ставропольский край — 1666 / 10 ночей
6. Ростовская область — 2249 / 1 ночь
7. Карелия — 5897 / 7 ночей
8. Калининградская область — 1739 / 7 ночей
9. Тверская область — 5515 / 6,5 ночи
10. Татарстан — 1743 / 5 ночей

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Комментарии

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тетка
2021-08-09 17:47:40
Ну вот, приедут на наши грибы-ягоды.
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