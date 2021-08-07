Туристы выбрали Карелию для отдыха в сентябре

Сервис бронирования жилья для отдыха определил, куда можно поехать отдохнуть в сентябре.

Крым, Краснодарский край в России и Гагрский район в Абхазии — самые популярные направления, где можно недорого отдохнуть у моря в сентябре, пишет сервис бронирования жилья TVIL.RU.

Для экскурсионных поездок в начале осени туристы также выбирают Ленинградскую область, Ставропольский край, Татарстан, Карелию, Калининградскую, Ростовскую, Тверскую области.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Ставрополье, дороже — в Тверской области.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

Десять направлений отдыха в сентябре:

1. Крым — 3546 / 9 ночей

2. Краснодарский край — 2256 / 10 ночей

3. Гагрский район — 1969,5 / 10 ночей

4. Ленинградская область — 2675 / 7 ночей

5. Ставропольский край — 1666 / 10 ночей

6. Ростовская область — 2249 / 1 ночь

7. Карелия — 5897 / 7 ночей

8. Калининградская область — 1739 / 7 ночей

9. Тверская область — 5515 / 6,5 ночи

10. Татарстан — 1743 / 5 ночей