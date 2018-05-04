Туркластер может появиться в карельской Куземе, где варят соль

В Кемском районе Карелии, где расположена единственная солеварня на Белом море, может появиться туристический кластер.

"В целях развития событийного и экстремального туризма на отдаленных арктических территориях Республики Карелия рассмотреть возможность создания туристического кластера на территории Куземского поселения Кемского района", - говорится в тексте резолюции, составленной по итогам международного арктического форума "Арктика – территория диалога".

Напомним, что в Куземе на берегу Белого моря действует единственная в республике солеварня. Ее основателем является москвичка Ольга Ягодина. Инициатором арктического форума является президент Владимир Путин.